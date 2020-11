Marcelo Brozovic rientrerà a Milano dopo la positività al Covid-19

Per Marcelo Brozovic, dopo la notizia della positività al Covid-19, si era prospettata una quarantena in Svezia dove adesso si trova con la Croazia. Ma non sarà così.

Come comunicato, infatti, dalla Federazione croata, il centrocampista dell’Inter farà rientro oggi a Milano con un aereo privato per svolgerà così l’isolamento in Italia.