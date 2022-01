ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter, Caicedo domani sarà un nuovo giocatore dell’Inter: previste le visite mediche dell’attaccante ex Lazio e Genoa

L’affare Inter Caicedo è ormai in dirittura d’arrivo. Domani l’attaccante ex Lazio, e in questi primi sei mesi al Genoa, svolgerà le visite mediche.

La formula con cui arriva in nerazzurro è quella del prestito secco fino a giugno. A riportare il tutto è Gianluca DI Marzio.