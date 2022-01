ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Caicedo, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo: affare in chiusura con un contratto biennale

Non solo Gosens, l’Inter avrebbe in pungo anche l’attaccante chiesto da Inzaghi. Caicedo è pronto a vestire la maglia dei nerazzurri.

Marotta starebbe lavorando per un acquisto a titolo definitivo e avrebbe offerto un contratto biennale al giocatore. Affare in chiusura come riportato da SportItalia.