Inter, Calamai: «Ecco perché i nerazzurri sono FAVORITI per lo SCUDETTO»

Il giornalista Calami punta ancora molto forte sull’Inter come squadra che conquisterà lo Scudetto nella prossima stagione

Luca Calamai, giornalista intervenuto su TMW, ha spiegato perché sul suo punto di vista l’Inter partirà ancora una volta favorita in occasione dell’imminente stagione del campionato di Serie A.

PAROLE – «Sta tornando Lautaro. Il successo in Coppa America ha alzato ancor di più l’autostima dell’attaccante. Lautaro è pronto a trascinare l’Inter alla conquista di un altro scudetto e all’assalto della Champions. Per il momento in Italia i nerazzurri sono ancora i più forti».