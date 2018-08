Oltre ad un innesto nel centrocampo, Ausilio ha nel mirino Darmian e un vice Icardi, per allungare la panchina dei nerazzurri

Ci aspettiamo tanti colpi last minute in questo calciomercato italiano. Una delle squadre regine di questa estate è sicuramente l’Inter che si è mossa in anticipo con acquisti notevoli come Martinez, De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano e Vrsaljko. Ma non è ancora finita, L’Inter vuole infoltire la propria rosa in vista della Champions, con ancora due/tre innesti mirati.

A prescindere dall’arrivo o no di Modric, arriverà un regista per portare un po’ di fosforo alla mediana milanese. Ma non solo, secondo il Corriere dello Sport, Sul taccuino di Ausilio ci sono anche Darmian e un vice Icardi. Per il polivalente terzino ex Torino, l’Inter vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, soluzione che difficilmente accetterà il Manchester United, visto i mugugni che si sono verificati nella trattativa dello stesso giocatore scuola Milan con la Juventus.