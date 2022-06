Inter, arriva l’oro dalle cessioni: Skriniar verso il Psg. Le ultime

In questi dieci giorni l’Inter potrebbe ricevere 100 milioni dal mercato: l’uscita di Skriniar al Psg la più esosa

Il mercato dell’Inter potrebbe decollare da un momento all’altro. L’incastro per far partire la ruota sono le cessioni e in dieci giorni i nerazzurri aspettano 100 milioni.

Con la cessione di Skriniar al Psg la società conta di incassare almeno 70 milioni (anche se la richiesta è 80). Non solo il difensore, anche altre uscite potrebbero rimpinguare le casse: Pinamonti potrebbe dire addio ai nerazzurri per 18 milioni. In uscita anche Lazaro e Dalbert i cui cartellini sommati poterebbero all’Inter ben 12 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.