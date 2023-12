Inter, con le panchine di Lautaro si vede la differenza con le big d’Europa

L’Inter in Champions ha mostrato quello che è il reale obiettivo stagionale e la differenza con i grandi club: l’analisi di Tuttosport

L’Inter in Champions ha mostrato quello che è il reale obiettivo stagionale e la differenza con i grandi club in Europa deriva dall’utilizzo di Lautaro.

L’argentino è il migliore, oltre a essere capocannoniere, della squadra nerazzurra ma nei gironi è partito per ben tre volte dalla panchina. Nessuno degli altri talenti degli altri club è mai stato in panchina. Nel dettaglio: martedì Carlo Ancelotti ha schierato Jude Bellingham a Berlino (e l’ha tenuto in campo per tutta la partita) nonostante il Real fosse già qualificato da primo e lo stesso ha fatto Thomas Tuchel, allenatore del Bayern, con Harry Kane a Manchester. A corredo, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann – stelle di Psg e Atletico – sono sempre stati titolari, mentre Erling Haaland ha saltato solo la gara di ieri tra Stella Rossa e City per infortunio. Lo scrive Tuttosport.