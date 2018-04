Inter, difesa da record: nessuno come i nerazzurri negli ultimi 9 turni

Numeri importanti per l’Inter in difesa: solo 2 gol incassati nelle ultime 9 giornate. Nessuna big in Europa ha fatto meglio nello stesso lasso di tempo

L’Inter è rinata grazie alla ritrovata solidità difensiva. La formazione nerazzurra, dopo un periodo di appannamento nella parte centrale della stagione, è rifiorita e nelle ultime 9 partite ha costruito una difesa bunker. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha incassato solo 2 gol nelle ultime 9 gare di campionato, un gol realizzato da Ljajic contro il Torino (sconfitta per l’Inter al Grande Torino) e un altro realizzato da Stepinski nella vittoria per 1-2 in casa del Chievo Verona nell’ultimo turno.

L’Inter al momento ha la seconda miglior difesa d’Italia con 23 gol incassati, tanti quanti il Napoli secondo in classifica. La miglior difesa rimane quella della Juventus che ha subito 20 gol. Nel Meazza nerazzurro l’ultimo a segnare un gol è stato il Bologna con Rodrigo Palacio l’11 febbraio. I nerazzurri affronteranno la Juventus con un ritrovato spirito battagliero e con una consolidata solidità difensiva: nessuno in Europa, nelle ultime 9 giornate, ha fatto meglio della formazione interista. La difesa nerazzurra ha trovato la sua fisionomia con Cancelo e D’Ambrosio terzini e con Miranda e Skriniar centrali e anche il centrocampo ha trovato la sua coppia titolare con Gagliardini e Brozovic. L’italiano però salterà la Juve per infortunio: al suo posto uno tra Borja Valero e Vecino.