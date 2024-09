Inter, Djorkaeff: «Possono MIGLIORARSI in Champions League»

Youri Djorkaeff, ex Inter tra le altre, ha parlato proprio dei nerazzurri tra campionato e Champions League

Youri Djorkaeff, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport parlando dei nerazzurri e delle chance di conferma in Serie A e di un possibile exploit in Champions League.

CAMPIONATO DIVERTENTE– «È davvero una stagione interessante perché c’è la spinta dell’Inter che è sempre a vertici, ma dietro ci sono squadre come Juve, Milan, Napoli e Roma che non sono lontane e stanno cercando di trovare la formula giusta per competere con i nerazzurri. L’Inter ha raggiunto il giusto equilibrio in campo e fuori, ed è quello che fa la vera differenza».

CICLO INTER– «Penso di sì e può ancora migliorarsi anche in Champions League. Lo ha dimostrato nelle ultime stagioni di potersi ritagliare un posto anche nell’Europa che conta, magari sfruttando la nuova formula della competizione».