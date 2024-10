Inter, Dzeko esclude la Juventus: «Scudetto? Vi dico la mia»

L’ex centravanti di Inter e Roma fa il suo pronostico per quanto riguarda la squadra favorita per lo Scudetto

Edin Dzeko, ex attaccante di Inter e Roma, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta Scudetto. Ecco quali sono le favorite secondo il bosniaco che non ha menzionato a sorpresa la Juventus.

CHI VINCE IN SERIE A? – «Io spero l’Inter, è ancora la migliore, anche se quest’anno i miei ex compagni stanno dando maggiore attenzione alla Champions. E poi il Napoli è già entrato nella “modalità Conte”: lui porta sempre tutti al massimo delle possibilità. Sì, ci siamo sfiorati diverse volte: è stato un peccato non essere stato allenato da lui».