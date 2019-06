Inter-Dzeko, trattativa in fase di stallo: la Roma spara alto

L’attaccante bosniaco è stato la prima richiesta di Antonio Conte, ma i giallorossi sono alle prese con la questione Totti

Per questo la trattativa tra Inter e Roma è in una fase di stallo. Inoltre, Beppe Marotta ha offerto 13 milioni di euro per Dzeko, ma dalla Capitale sparano alto: ne vogliono almeno 22. Ballano nove milioni di euro, troppi per chiudere l’affare in tempi celeri. Le parti dovranno, quindi, incontrarsi per trovare un accordo.

La Roma non sembra avere fretta. Questo perché è vicina la cessione di Manolas al Napoli. Conte vorrebbe Dzeko già in ritiro a Lugano l’8 luglio. All’Inter lavorano per accontentarlo.