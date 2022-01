Inter Empoli, Sensi e il regalo d’addio ai nerazzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sensi segna e fa il regalo d’addio all’Inter: la sua rete al 105′ manda avanti i nerazzurri in Coppa Italia

A San Siro Stefano Sensi ha voluto fare il regalo d’addio ai nerazzurri. Nella sfida degli ottavi di finale contro l’Empoli, il centrocampista ha trovato la rete del 3-2 che ha permesso all’Inter di centrare i quarti di finale.

Non doveva esserci per il suo passaggio alla Sampdoria, che avverrà domani, e invece viene convocato e Inzaghi lo manda in campo nei tempi supplementari. Gol che scaccia un po’ i fantasmi dei recenti infortuni del classe ’95.