Inter, Eriksen racconta: «Giorni frenetici a causa del Covid»

Christian Eriksen ha raccontato come sono stati vissuti i giorni all’Inter dopo la positività al Covid di ben sei elementi del gruppo squadra

Christian Eriksen è impegnato con la Danimarca nelle qualificazioni a Qatar 2022, ma ha raggiunto i suoi compagni dopo aver rischiato di non poter rispondere alla chiamata del c.t.. Come riportato da bt.dk, il centrocampista dell’Inter ha raccontato i giorni difficili vissuti in nerazzurro a causa del Covid.

«Sono stati giorni molto frenetici all’Inter a causa del Covid. Via libera dell’ATS? Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Lunedì finalmente era sì, e io ero ovviamente pronto a partire. Ho parlato molto al telefono sia con il c.t. che con il club. Tutti sono a posto e stanno bene, questo è l’importante. Sono incredibilmente felice di essere qui».