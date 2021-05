Inter, Eriksen: «Vogliamo un altro Scudetto. Futuro? Vedremo»

Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione Scudetto: le parole del centrocampista dell’Inter

Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN durante la premiazione Scudetto. Le parole del centrocampista dell’Inter.

«Sono molto contento, è stata una lunga e particolare stagione per il Covid, ma sono particolarmente contento per lo Scudetto. Futuro? Ora voglio solo pensare a festeggiare, poi vedremo. Voglio festeggiare coi tifosi che ci sono mancati tanto, l’obiettivo è un altro Scudetto. Sono contento per quanto ottenuto, è stato difficile ma sono felice. Saluto ai tifosi? Io sono arrivato primo, Inter Scudetto sì».