Un esposto fa tremare l’Inter: «Poteva iscriversi al campionato?»

L’esposto presentato alla Procura di Roma e alla Covisoc dalla Fondazione Jdentità Bianconera sull’Inter. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport rivela dei dettagli sull’esposto presentato dalla Fondazione Jdentità Bianconera sull’Inter alla Procura di Roma e alla Covisoc. Il dubbio è sulla società Grand Tower SRL che, nell’ultimo bilancio dei nerazzuri, è indicata come garante del club per garantire la continuità aziendale. Per la Fondazione, questa società non avrebbe mai presentato bilanci e ciò susciterebbe perplessità sul fatto che possa fornire adeguate coperture finanziare ai nerazzurri. Ora la giustizia dovrà decidere se far partire il caso o archiviare le indagini. Le accuse sono infatti gravissime e l’Inter rischierebbe anche la retrocessione in Serie B.

ESPOSTO – «Per le ragioni di cui sopra si ritiene che non siano rispettate le condizioni indicate come necessarie per l’iscrizione ai campionati, sia passati che futuri, previsti alle NOIF (le norme della Figc) per mancanza cronica degli elementari equilibri economici e quindi per assenza, si può dire cronica, della continuità aziendale. La società FC Internazionale S.p.A. non produce utili da almeno venti anni di gestione. Le norme federali, in particolare l’art. 85 ed il sistema con cui vengono concesse le licenze nazionali per l’ammissione ai campionati, attribuiscono alla continuità aziendale un’importanza assoluta: se manca non ci si può iscrivere al campionato. Per situazioni analoghe o addirittura meno gravi, Reggina e Siena non hanno potuto iscriversi al Campionato di serie B e serie C, rispettivamente. Questo nonostante la Reggina avesse provveduto a rendere disponibili le somme necessarie a coprire il debito».

