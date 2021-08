Allo stadio San Siro, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Genoa si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Inter Genoa 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Proteste dell’Inter – Azione confusa nell’area di rigore del Genoa con la palla messa in mezzo da Calhanoglu, torre di testa di Bastoni e conclusione alta di de Vrij. Skriniar protesta per una spinta di Cambiaso che non gli ha permesso di colpire di testa.

5′ GOL DELL’INTER – Calcio d’angolo battuto perfettamente da Calhanoglu e colpo di testa di Skriniar che porta in vantaggio i nerazzurri.

9′ Chance per Kallon – Primo squillo genoano: Rovella vince un contrasto con Brozovic e serve nello spazio il numero 91 che calcia in diagonale spedendo sul fondo.

11′ Tiro di Brozovic – Bella azione dell’Inter con Calhanoglu che appoggia fuori area per Brozovic il quale di prima tira e impegna Sirigu in una parata non semplice.

13′ GOL DELL’INTER – Bellissima azione dell’Inter orchestrata da Brozovic-Dzeko e Calhanoglu con quest’ultimo che riceve dal bosniaco si invola verso l’area e dal limite fa partire una rasoiata che buca Sirigu. Inter devastante!

19′ Rischio Hernani – Hernani si prende un bel rischio controllando male un pallone davanti alla difesa, Criscito ci mette una pezza.

20′ Chance Inter- Cross di Perisic a cercare lo stacco di Dzeko, Sirigu libera l’area smanacciando. Poi Pandev si pende un calcio di punizione.

24′ Traversa di Dzeko – Barella pesca in area tutto solo Dzeko che si gira subito e calcia, la conclusione è smorzata da un difensore del Genoa e si stampa sulla traversa per poi finire in angolo.

27′ Tiro di Brozovic – Su un campanile alzato dal Genoa, Brozovic prova la conclusione al volo da fuori area che termina a lato

Inter Genoa 2-0: risultato e tabellino

RETE: 5′ Skriniar, 13′ Calhanoglu

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko.

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Agoume, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano, Pinamonti. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon.

A disposizione: Marchetti, Sabelli, Masiello, Favilli, Melegoni, Ekuban, Bianchi, Buksa, Serpe, Agudelo, Eyango, Portanova.

Allenatore: Davide Ballardini.

ARBITRO: Marini.

AMMONITO: Criscito