Inter, il c.t. della Danimarca: «Eriksen regista? Conte lo usa alla Pirlo, ma deve attaccare»

Il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato del nuovo ruolo all’Inter di Christian Eriksen

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, in un incontro via web con i tifosi della Nazionale, ha parlato della nuova posizione da regista di Christian Eriksen all’Inter.

«È possibile che anche io lo schieri come regista, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive e ovviamente stiamo lavorando per portare le sue migliori qualità in squadra. Credo che Conte lo abbia provato nella stessa condizione in cui usava Pirlo. In quella situazione hai molti più compiti difensivi. Devi correre e difendere, con tre difensori dietro di te, restando in mezzo».