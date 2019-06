Inter, in arrivo 25 milioni: Emmers e Vanhesuden allo Standard Liegi

Alla ricerca di plusvalenze entro il 30 giugno, i nerazzurri potrebbero incassare un tesoretto importante da investire poi sul mercato

Inter e Standard Liegi hanno trovato un accordo per la cessione di Emmers e Vanhesuden, dove il difensore ha giocato in prestito nell’ultima stagione. Il club di corso Vittorio Emanuele è pronto a incassare la bellezza di 25 milioni di euro.

Soldi che serviranno a Beppe Marotta per le plusvalenze e per pianificare il colpo di mercato a centrocampo e in attacco. Per Barella si stanno limando i dettagli con il Cagliari; per Lukaku può entrare nel vivo la trattativa con il Manchester United.