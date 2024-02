Inter, Bastoni inguaia Inzaghi: ecco cosa rischia il tecnico

Inter, le parole di Bastoni inguaiano Inzaghi, che ha parlato alla squadra nell’intervallo: cosa rischio il tecnico nerazzurro

Dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma, Bastoni ha rivelato alle telecamere di DAZN che Simone Inzaghi ha parlato, via telefono, alla squadra: «Ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in vivavoce» ha rivelato il difensore nerazzurro. Questa dichiarazione, come riportato da La Repubblica, può causare un problema al tecnico, che era squalificato per la sfida dell’Olimpico, visto che da regolamento il codice di giustizia sportivo impedisce agli allenatori squalificati di interagire in alcun modo con la propria squadra. Inzaghi a questo punto rischierebbe una nuova squalifica, ma è possibile che il tutto si limiti ad una multa ai collaboratori. Ecco cosa dice il regolamento a riguardo della comunicazione tra un tecnico e la squadra in caso di espulsione.

«I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi».

