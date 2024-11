Inter, festa Inzaghi negli spogliatoi dopo il Venezia: messaggio chiaro alla squadra, cosa ha detto

Il messaggio di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia nel posticipo di Serie A. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena della festa dell’Inter dopo la vittoria in Serie A sul Venezia.

INZAGHI INTER – «La parola chiave è cinismo. Inzaghi l’ha ripetuta in più occasioni. L’Inter ha creato ancora una volta tanto, tantissimo, ma stavolta ha segnato un solo gol. Simoncino ha festeggiato coi giocatori a fine partita, ha vinto la quinta partita in campionato delle ultime sei e mostrato un pizzico di coraggio: nessun turnover in vista dell’Arsenal. Col Venezia hanno giocato Bastoni, Lautaro, Thuram, Barella, Pavard, Mkhitaryan. Calhanoglu è entrato nel secondo tempo. Un indizio in vista della Champions, dove qualche carta cambierà».