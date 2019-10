Inter Juve: l’imprevedibilità di Lautaro e Lukaku

Lukaku e Lautaro hanno dato grossi problemi in Inter Juve. Il calcio di Conte si basa sule combinazioni tra le punte

In questa prima parte di stagione, l’Inter di Conte si sta distinguendo per uscite dal basso di grande livello (lo si è visto a Barcellona). Fondamentale anche la ricerca diretta delle punte, che devono saper combinare bene tra di loro.

Un esempio nella slide sopra: lancio lungo per Lukaku che fa sponda di testa, con Lautaro che è già pronto per andare ad aggredire lo spazio. In questa situazione, la Juve si trova un po’ lunga. I bianconeri hanno sofferto abbastanza le combinazioni tra gli attaccanti nerazzurri