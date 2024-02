VOTI&STATS – Inter Juve, le colpe di Allegri: puntare al pareggio, non cambiare modulo

Inter-Juve, le statistiche e le pagelle di Allegri e Gatti dopo la sconfitta dei bianconeri nella gara di San Siro

L’Inter ha vinto il Derby d’Italia interpretando due gare diverse: all’attacco nel primo tempo; in ripartenza nella ripresa, come attesta il baricentro basso (50,3 metri) a fronte di quello calcolato medio della Juventus (53,3). Che ha calciato nello specchio solo una volta, ha prodotto molto meno, ha avuto in Szczesny l’uomo che l’ha salvata da un passivo più pesante.

Gli Expected Goals danno una perfetta rappresentazione dell’esito della gara: 1,90-0.69. Come dire: sono più andati vicini al 2-0 i nerazzurri di quanto abbiano fatto i bianconeri per pareggiare. In questa differenza indiscutibile, qual è il giudizio su Allegri? Andiamo a vederlo sui quotidiani milanesi.

ALLEGRI – Per La Gazzetta dello Sport non si va oltre il 5: «Giusto partire con Yildiz e il 3-5-2, meno convincente però aspettare l’87’ per una difesa a quattro. Attaccanti soli, atteggiamento al risparmio». Il Corriere della Sera è leggermente più benevolo e lo innalza al 5,5: «Chissà se sulla lavagna c’era altro, ma il dato empirico del prato racconta di una partita allestita per non perdere: assetto subito ribassato e primo tiro nello specchio dopo 70 minuti».

Proprio il matc-winner al contrario, sfortunato protagonista dell’autogol, è il giocatore sul quale si manifestano le opinioni più discordanti.

GATTI – Gazzetta lo considera più che sufficiente e gli attribuisce un 6,5 in pagella: «Se la Juve non affonda è merito del portiere e anche dei difensori. Gatti è sfortunato sull’autogol, ma chiude tanti buchi, lotta e sfiora anche il gol. Non colpevole». Il Corriere lo abbassa di un voto e lo mette nel girone dei 5,5: «Impacciato e sfortunato, sul patatrac dell’autorete. Prima, sorvolato dal cross, rischia grosso su Dimarco che gli era scappato alle spalle, sul secondo palo. Nella ripresa, sfiora il pari da fuori».