Juventus-Inter: colloquio tra due protagonisti prima della partita

Prima del fischio d’inizio del derby d’Italia tra Juventus e Inter due protagonisti delle due squadre si sono intrattenuti e hanno parlato a lungo

Lungo colloquio tra Andrea Agnelli ed il presidente dell’Inter Steven Zhang prima dell’inizio del match tra Juve e Inter. I due presidenti si sono trattenuti per un colloquio che è durato per qualche minuto.

Sarà una gara fondamentale per la Juve anche in ottica qualificazione in Champions League, alla luce del risultato dell’Atalanta, che ha vinto in casa del Genoa per 4 a 3.