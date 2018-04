Inter-Juventus, Toldo: «Icardi o Higuain? Tutta la vita Maurito!»

Tra le sfide più attese della stagione, Inter-Juventus sarà decisiva per entrambe le squadre: ecco il commento dell’ex nerazzurro Francesco Toldo

Protagonista di diversi Inter-Juventus, andando anche a segno in una occasione, Francesco Toldo ha detto la sua ai microfoni di Tuttosport sulla sfida in programma domani al Meazza. Ecco le parole dell’ex estremo difensore nerazzurro: «Match spettacolare? È esattamente quello che mi auguro. Voglio una partita maschia, giocata da uomini duri, ma corretta, con il massimo rispetto degli avversari e dell’arbitro. Ci sarà tutto il mondo collegato, oltre allo stadio strapieno: non possiamo permetterci figuracce».

Continua Francesco Toldo, parlando delle differenze tra le due squadre: «Loro sono una realtà consolidata negli anni, noi siamo work in progress. E lavoriamo per tornare ai tempi nei quali Juventus e Inter giocavano per lo scudetto. Non so se siamo ancora pronti, per questo ulteriore salto di qualità: mi auguro però che la rivalità si mantenga sul piano sportivo, anche se sentitissima. Speriamo vinca la passione, aldilà di questa quella squadra: chi accede e ti va oltre non è segno di stare in questo calcio. Come quei tifosi della Roma che si sono macchiati di violenza a Liverpool». Infine, una battuta sul testa a testa tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain: «Io sto tutta la vita con Icardi. Per la qualità, per la tecnica, per l’aspetto, per l’anagrafe, Higuain è un grande campione, ma io scelgo Icardi».