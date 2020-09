Inter, Kolarov per spezzare la maledizione sulle punizioni

Il serbo porterà all’Inter anche tanta qualità sui calci piazzati

Era il 17 aprile 2018 quando Joao Cancelo segnava l’ultima e rocambolesca punizione per l’Inter. Da quel momento ci hanno provato in tanti, da Brozovic a Sensi fino ad arrivare allo specialista Eriksen, ma nessuno è riuscito a spezzare questa maledizione.

Sono passati oltre due anni dall’ultimo gol su calcio da fermo dell’Inter e adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, proverà a rompere questo tabù Aleksandar Kolarov. Il serbo è stato un cecchino alla Roma, segnando su punizione dal 2017 a oggi: nessuno meglio di lui in Italia, mentre in Europa il solo Messi è riuscito a fare meglio con ben 17 reti.