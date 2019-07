Inter, Lautaro è una certezza. Barcellona lontano, rinnovo in vista

Lautaro Martinez resterà all’Inter. Fiducia totale nella permanenza dell’argentino, nonostante l’interesse del Barcellona

Lautaro Martinez non si muoverà da Milano: l’Inter ha le idee chiare sul giocatore. L’attaccante argentino ha già conquistato il nuovo tecnico Antonio Conte.

Allontanate le voci sulle avances del Barcellona, si punta al rinnovo per Lautaro. L’intenzione della dirigenza è quella di vincolarlo: i vertici stanno pianificando un prolungamento di contratto per il Toro, che al momento si conferma l’unica garanzia vera e propria per l’attacco nerazzurro.