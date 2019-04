Inter-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti affrontano la squadra biancoceleste guidata da Simone Inzaghi. Inter terza in classifica con 53 punti e proveniente dalla vittoria nel derby contro il Milan; Lazio (45 con una partita in meno) in zona Europa e reduce dal successo interno sul Parma. Nella stagione in corso, le due squadre si sono affrontate già due volte: nella partita d’andata in campionato (vittoria nerazzurra per 3 a 0 all’Olimpico) e nei quarti di finale di Coppa Italia (successo biancoceleste a San Siro dopo i calci di rigore). Adesso è di nuovo Inter-Lazio: nerazzurri per rafforzare il terzo posto, biancocelesti per non perdere terreno dall’obiettivo Champions.

INTER-LAZIO 0-1 – Luis Alberto mette in mezzo all’area un’ottima palla e Sergej Milinkovic-Savic non se la fa sfuggire, di testa incorna e segna all’incrocio di destra!