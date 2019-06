Inter-Lazzari, il ds della Spal conferma: «Ci sono stati contatti»

Il direttore della Spal, Vagnati, conferma che su Manuel Lazzarri c’è anche l’Inter oltre che l’Atalanta

L’Inter sta continuando a sondare varie piste per rinforzare le corsie esterne e dare a Conte la possibilità sfruttare il suo marchio di fabbrica, il 3-5-2. Accertato il sorpasso della Juve per Chiesa e tentato il blitz in Germania per Lazaro, i nerazzurri starebbero guardando in casa Spal.

Intervistato da CittàCeleste, Davide Vagnati, ds biancoazzurri, ha risposto così a chi gli chiedeva se ci fossero stati sviluppi sul futuro di Lazzari: «Non ho più sentito Tare, non ci sono novità. Al momento posso confermare solo contatti con i nerazzurri di Conte e con l’Atalanta»