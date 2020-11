Inter, Lukaku elogia Rashford: «Ha sfidato il Governo, merita rispetto»

Romelu Lukaku parla del suo ex compagno di squadra, Marcus Rashford. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter sull’inglese

Romelu Lukaku, ai microfoni di ESPN, ha parlato di Marcus Rashford e del suo impegno per il popolo inglese.

«Quello che ha fatto è una cosa splendida. Merita massimo rispetto da parte di tutti in Inghilterra. Ha sfidato il Governo e portato ad aiutare la società con pasti gratuiti a scuola, anche durante le vacanze, perché arriva da un certo ambiente e quando tu arrivi da lì sei segnato per tutta la vita. Parlo per le mie esperienze ed è una cosa che non vuoi vedere con i bambini: quello che ha fatto è magnifico e merita massimo rispetto, ovunque vada. Non mi sarei aspettato niente di meno da lui, perché ha questa coscienza di provare a fare la cosa giusta per tutti. Questo sia nel calcio sia in tutti gli aspetti della vita. Merita massimo rispetto».