Inter Lukaku, c’è la possibilità del ritorno: i dettagli

Romelu Lukaku continua a mandare segnali di ritorno all’Inter. Il belga pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare

La stagione di Romelu Lukaku al Chelsea non è stata sin qui positiva e uno spiraglio per un addio e un possibile ritorno all’Inter ci sono tutti.

La situazione in casa Chelsea è delicata e potrebbe costringere la società a cedere giocaotori o gli stessi a voler andare via. Per un ritorno di Lukaku all’Inter c’è bisogno di incastri difficili ma non impossibili: la cessione di Abramovich, il prestito e il belga che deve ridursi l’ingaggio per tornare in nerazzurro. Tra gli ostacoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il Tottenham.