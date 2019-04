Quali sono le gerarchie per i rigori in casa Inter? Ecco chi sono le prime scelte dal dischetto per i nerazzurri, da Icardi a Perisic

L’episodio di Frosinone-Inter alimenta i dubbi di tifosi e appassionati di calcio: qual è la gerarchia tra i nerazzurri per i rigori? Dagli undici metri nel corso della stagione non si è visto soltanto Mauro Icardi, che stasera ha lasciato battere il penalty a Ivan Perisic.

Icardi è il battitore di rigori più prolifico dell’Inter: l’argentino conta ben quattro gol su quattro dagli undici metri. Segue Ivan Perisic, che ha “strappato” il piazzato al collega contro i ciociari: il croato ha realizzato ben due reti dal dischetto, laureandosi vice-Icardi. Ma attenzione: a seguito dei recenti attriti tra il numero 9 e la società, non è escluso nemmeno che ci sia il numero 44 al vertice della gerarchia. Alcuni potranno obiettare ricordando la marcatura di Icardi al rientro contro il Genoa. Tuttavia, in quell’occasione tutta la squadra decise di farlo battere al sudamericano, per cercare di interrompere le critiche della Curva Nord. La terza scelta invece è Lautaro Martinez, che ha battuto e segnato un solo rigore quest’anno.