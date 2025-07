Inter, esplode il caso Marcus Thuram: il like al post di Calhanoglu e le ultime prestazioni possono portare ad un addio?

Inter, c’è un caso Marcus Thuram? Il like al post di Calhanoglu accende la miccia, lo scarso rendimento nel 2025 lo spinge via?

Il futuro di Marcus Thuram all’Inter è più incerto di quanto si potesse immaginare solo qualche mese fa. Al termine del Mondiale per Club, concluso con una deludente eliminazione, un duro sfogo di Lautaro Martinez ha acceso la miccia: «Chi vuole andare via, arrivederci». Il messaggio era rivolto ad Hakan Calhanoglu, tentato dal Galatasaray, ma a far rumore è stato anche il “like” di Thuram al post del turco in risposta al compagno. Un gesto che alimenta i sospetti su una possibile frattura interna e sulla posizione del francese nello spogliatoio.

Il malumore potrebbe essere legato anche ad altri fattori. Il rendimento recente di Thuram, ad esempio, è stato al di sotto delle aspettative: solo 5 gol segnati nel 2025 e nessuno dopo il 30 aprile. L’ultima parte di stagione è stata condizionata da un infortunio agli adduttori, ma anche nella finale di Champions e durante il Mondiale per Club le sue prestazioni non hanno convinto. Un calo preoccupante per uno dei simboli dell’Inter scudettata.

Sul piano contrattuale, Thuram è legato ai nerazzurri fino al 2028, ma c’è una clausola da 85 milioni di euro valida per l’estero. Una cifra non proibitiva per i top club europei, specialmente in un mercato che scarseggia di attaccanti di alto livello. Ecco perché la sua permanenza a Milano non è scontata: se dovesse arrivare un’offerta concreta, il francese potrebbe essere tentato da una nuova sfida.

In casa Inter la priorità ora è ricompattare l’ambiente. Il tecnico Chivu ha già convocato la squadra per un confronto chiarificatore, ma resta da capire se basterà per spegnere le tensioni. Per Thuram, l’estate potrebbe diventare il crocevia decisivo della sua avventura in nerazzurro.