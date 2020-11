Inter, Marotta: «Calcio a rischio default, situazione devastante»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del rischio default per il calcio. Ecco le parole dell’ad nerazzurro

«La situazione per il calcio italiano è devastante. ​Facemmo le prime riunioni in Lega con advisor come Deloitte per stimare le cifre dei danni e vedere quale sarebbe stato lo scenario a breve e medio termine, la situazione era ed è devastante. Siamo davanti al rischio default. Mancano anche i ricavi dei broadcaster. Tra Lega Calcio e Sky c’è oggi un contenzioso per il mancato pagamento della penultima rata della stagione scorsa. Tra Sky, Dazn e diritti esteri questa rata incideva per 230 mln su 1,3 miliardi di valore complessivo».