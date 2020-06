Inter, Marotta: «Non ci sono i presupposti per la partenza di Lautaro»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della situazione di Lautaro Martinez prima della partita contro il Sassuolo

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, prima della partita contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn della situazione di Lautaro Martinez.

NESSUNA PARTENZA PER LAUTARO – «Siamo stati chiari. In più di un’occasione abbiamo rimarcato che l’Inter è un club nobile che non deve vendere i suoi giocatori migliori. Lautaro non ha manifestato la volontà di andare via. Non ci sono i presupposti che vada via».

SULLA SITUAZIONE PRESTITI – «Abbiamo voluto fortemente portare a termine questa stagione. Ci sono anche delle controindicazioni come gli infortuni. Poi bisogna regolarizzare i prestiti. Ci sono delle disparità di intenti tra un club e l’altro. Noi ora ci troviamo a dover affrontare delle trattative vere e proprie. Mi auguro che ci sia presto un provvedimento».