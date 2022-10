Inter, Marotta: «Si può andare avanti con Zhang»

Le parole di Marotta sul futuro societario dell’Inter: «L’assemblea è un momento di confronto con la realtà del mondo Inter»

Beppe Marotta, come sempre enigmatico, risponde sul futuro societario dell’Inter e sulle voci della cessione da parte di Zhang:

LE PAROLE- «Sono prese di posizioni che spettano a Steven Zhang, sono certo che lo farà nel migliore dei modi, penso che si possa andare avanti serenante con lui. L’assemblea è un momento di confronto con la realtà del mondo Inter, sarà un momento bello e importante in cui saranno affrontati tantissimi temi. Sarà un momento sacro per me e per tutti, mi sembra inopportuno anticipare delle cose, quindi aspettiamo tranquillamente».

