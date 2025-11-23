Inter-Milan streaming gratis: dove vedere la diretta live

Il piatto forte della 12° giornata di Serie A sta per arrivare: stiamo parlando del derby della Madonnina, Inter-Milan. Questa sera alle ore 20.45 occhi puntati su San Siro: anche se non ci saranno le coreografie tipiche della stracittadina meneghina, lo spettacolo è garantito.

Sarà un match che si preannuncia tiratissimo: entrambe le squadre sono appollaiate nelle prime posizioni e una vittoria potrebbe dare quello slancio in più per il proseguo della stagione. Ma anche non perdere sarebbe fondamentale. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio dove vedere Inter-Milan in streaming.

Inter-Milan in streaming: ecco dove vedere la diretta

Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino il derby Inter-Milan. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Per il derby dei record anche sugli spalti, Chivu deve fare i conti con l’infortunio di Dumfries: sulla corsia destra dovrebbe essere Carlos Augusto a prendere il suo posto, mentre Dimarco agirà sul lato opposto. In avanti è previsto il ritorno di Thuram dal primo minuto al fianco di Lautaro Martínez. In mezzo al campo Sucic appare favorito su Zielinski, mentre in difesa c’è un rebus: Acerbi sembra avanti nelle gerarchie rispetto a Bisseck.

Allegri ritrova Rabiot, pronto a partire titolare in una mediana completata da Modric e Fofana. Sulla sinistra Bartesaghi è in leggero vantaggio su Estupiñan, mentre sulla destra dovrebbe esserci Saelemaekers. Davanti torna Pulisic dal primo minuto accanto a Leao. Nessuna novità nel reparto arretrato: la retroguardia sarà confermata in toto, con Maignan tra i pali.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.