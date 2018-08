Inter Modric, il presidente blanco alla presentazione di Courtois: «L’obiettivo è costruire una squadra con i migliori giocatori al mondo»

Sembra non finire mai l’attesa per i tifosi di Inter e Real Madrid sul futuro di Luka Modric. Ieri doveva essere il giorno decisivo per l’incontro tra il calciatore croato e Florentino Perez, il faccia a faccia che avrebbe sbloccato l’affare in un senso o nell’altro. Invece il numero 10 ha avuto modo di parlare solamente con José Angel Sanchez, numero due del club. Il definitivo confronto è stato infatti rimandato a domani, quando a Madrid ci sarà anche l’Inter, impegnata sabato nell’ultima sfida di ICC contro l’Atletico Madrid.

Florentino Perez ha avuto tuttavia occasione di parlare, non con il giocatore, ma con i giornali. Oggi è stato il giorno di presentazione di Thibaut Courtois, portiere belga arrivato alle merengues per 40 milioni. Il numero uno madridista ha così dichiarato: «Abbiamo una squadra fortissima e puntiamo su ognuno di questi giocatori. Crediamo fortemente in questa squadra. Tutti sono pronti alla sfida per vincere ancora. La strategia è di una squadra che abbia i migliori giocatori al mondo, della Spagna e una cantera che deve darci ancora soddisfazioni. Negli USA avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra». Un segnale forte, ma ambiguo. Il presidente del Real ha infatti detto di puntare su ognuno dei giocatori in rosa, dove quindi è compreso anche Luka Modric. D’altra parte non ha parlato direttamente del giocatore, cosa invece fatta in passato, quando aveva alzato il muro della maxi clausola. Se non ci fossero state aperture, sarebbe stata una buona occasione per ribadirlo. La situazione è in continuo sviluppo: la volontà del croato sembra chiara, ma Perez non sembra volerlo accontentare. Non resta che aspettare il confronto finale di domani per conoscere la verità.