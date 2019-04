Radja Nainggolan si esprime a favore del possibile acquisto da parte dell’Inter di Edin Dzeko dalla Roma al posto di Mauro Icardi

Non solo le parole all’indirizzo di Monchi e Nicolò Zaniolo e quelle sulla questione di Mauro Icardi, Radja Nainggolan, nell’intervista concessa oggi al Corriere dello Sport, ha affrontanto anche l’argomento relativo al mercato dell’Inter. Proprio in virtù di una eventuale cessione di Icardi, i nerazzurri – stando alle indiscrezioni – potrebbero dare la caccia ad Edin Dzeko: l’attaccante della Roma, secondo l’ex compagno Nainggolan, sarebbe un acquisto di tutto rispetto per i nerazzurri.

«Cosa direi a Dzeko di Milano? Prima di venire all’Inter io sapevo com’è Milano – le parole del Ninja – . Lo stesso vale per lui. Come giocatore, anche se ha 33 anni, lo vedo bene, perché ha un valore indiscutibile, dà tutto per i compagni e segna tanto. Quest’anno può sembrare in calo perché i risultati della squadra ti portano un po’ giù, ma non è così».