Inter Napoli, Inzaghi manda tutti in ritiro: il piano

L’Inter si prepara ad ospitare il Napoli dell’ex Conte in occasione del posticipo di domenica sera

Domenica alle ore 20:45, San Siro metterà l’abito delle grandi occasioni per ospitare la partita probabilmente più importante di questa stagione ovvero la sfida tra l’Inter di Inzaghi e il Napoli dell’ex Conte.

Da una parte i nerazzurri vogliono sorpassare i partenopei prima della sosta, dall’altra gli azzurri puntano a mantenere la vetta della classifica. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Inzaghi conosce perfettamente l’importanza di questa gara e ha optato per un ritiro.

RITIRO INTER NAPOLI – «Stavolta il ritiro si fa. Inzaghi ha infatti programmato per oggi pomeriggio ad Appiano l’ultima vera seduta prima di Inter-Napoli, al netto dei ritocchi possibili domani mattina con la rifinitura. Poi sarà ritiro come di norma in campionato, ma come invece non è successo contro Venezia e Arsenal. Chiaro l’intento, nelle ultime due occasioni, di allentare un po’ la tensione dentro un periodo di tante partite ravvicinate. Qui siamo all’ultimo chilometro del tour de force. E Inzaghi vuole curare da vicino ogni dettaglio di una gara che ritiene fondamentale – pure se non decisiva – in ottica scudetto».