Inter Napoli, Lukaku e Lautaro Martinez non brillano

Prestazioni opache quella di Lautaro Martinez e Lukaku, i due più attesi del match tra Inter Napoli

Gli occhi di tutta Italia e non solo erano su Inter Napoli, match che ad oggi è senza dubbio lo scontro diretto per lo Scudetto. C’era tanta attesa su alcuni singoli, come gli ex Conte e Zielinski, ma forse i due più osservati erano Lautaro Martinez e Lukaku: ecco com’è andata la loro partita secondo La Gazzetta dello Sport.

INTER NAPOLI, LA LULA SI SPENGE – «Erano i più attesi, sono stati inghiottiti dalla partita, da San Siro, dai loro rispettivi rivali, da uno stato fisico decisamente deficitario. Lukaku e Lautaro non hanno deciso. Hanno deluso, questo è il verbo giusto. Un filo meglio Romelu, almeno utile in qualche sponda. Sempre al di sotto di sé stesso, l’argentino. Sotto quell’asticella che lui per primo ha fissato, dichiarandosi scontento per il settimo posto al Pallone d’oro».

ASSENTI – «Ieri nella sfida proprio non è entrato, al punto che più lui di Thuram avrebbe meritato la prima sostituzione. Sostituito come è capitato anche a Lukaku. È tornato nella San Siro interista e s’è preso una dose immensa di fischi e di cori contro, fin dal riscaldamento. Qualche tifoso interista ha pure ritirato fuori dal cassetto il fischietto dello scorso anno. Romelu non s’è preoccupato più di tanto. Ma non ha inciso mai, se non in un paio di giocate spalle alla porta. Acerbi gli ha rubato pure l’aria. Non il saluto, quello no: tutti gli ex compagni gli hanno dato il cinque, non evitandolo con lo sguardo come un anno fa. Meno freddezza, in assoluto».