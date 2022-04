Inter, nuova partnership siglata con Heinz: il comunicato

I nerazzurri hanno siglato una nuova partnership commerciale con Heinz, la società alimentare americana firma per due anni di accordo

L’Inter ha firmato un nuovo accordo con l’azienda americana Heinz, gigante del settore alimentare, che fa così il suo ingresso nel mondo del calcio e dell’entertaiment. L’Heinz diventa così l’Official Sauce Partner dell’Inter per due stagioni. L’azienda sarà presente alle partite dei nerazzuri in casa, sia sui led a bordocampo che nelle aree di ospitality.

LE DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA – «Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter: il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si sposano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day by day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro “Perfect Match” con Heinz»