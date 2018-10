Solidità difensiva, Icardi goleador e Brozovic in regia: queste le armi con cui Spalletti cercherà di agganciare la Juve sfruttando lo scontro diretto del 7 dicembre

L’inizio stagione non è stato dei migliori viste le sconfitte contro Parma e Sassuolo, ma l’Inter ha trovato finalmente una stabilità e un’identità di gioco che le hanno permesso di vincere 6 gare di fila in Serie A. I nerazzurri, ora, sono secondi in classifica a 22 punti, così come il Napoli, a 6 lunghezze dalla Juventus. L’Inter ha in mente un bellissimo piano: agganciare i bianconeri e giocarsela fino alla fine per lo Scudetto.

Gli uomini di Spalletti hanno dimostrato di avere le caratteristiche giuste: grande solidità difensiva, solo 6 gol subiti che ne fanno la miglior difesa del campionato, un Icardi cinico su ogni pallone e un Brozovic in regia che sta facendo girare al meglio gli undici in campo. Prima dello scontro diretto del 7 dicembre allo Stadium, l’Inter dovrà fare i conti con Genoa, Atalanta, Frosinone e Roma; la Juventus, invece, se la vedrà con Cagliari, Milan, Spal e Fiorentina.