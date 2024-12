Pecchia sicuro: «Stasera affrontiamo un gigante, per i miei sarà una grande emozione. Noi meglio con le big? Ecco cosa penso»

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato nel pre gara della sfida contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

RENDIMENTO CON LE BIG- «Noi meglio con le big? Non è solo questo il discorso, quando ci sono più spazi da attaccare ci esaltiamo».

SQUADRA PIU GIOVANE «La cosa più importante è vincere, fare punti. Il mio compito è la formazione del giocatore e della squadra, questo ci permette di valorizzare il patrimonio in rosa. Noi siamo la squadra più giovane, ormai non fa più notizia».

COME SARETE OGGI- «Oggi affrontiamo un gigante, per i miei sarà una grande emozione per l’ambiente che c’è. Ho detto loro di giocarsela, noi cerchiamo di giocare con la nostra identità. Non so per quanto riusciremo, non so per quanto riusciremo a stare nella loro metà campo. Il campo lo dirà, di fronte avremo un gigante forte non solo in Italia ma anche in Europa».