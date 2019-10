Inter Parma: Kulusevski dà creatività e marca a uomo Brozovic

Il lavoro difensivo di Kulusevski è stato fondamentale in Inter Parma. Inoltre, ha dato parecchia creatività alla squadra

Kulusevski è stato uno dei protagonisti principali di Inter-Parma. Le ricezioni tra le linee dell’ex Atalanta hanno infatti dato grossi problemi agli avversari, con lo svedese che – oltre ai 2 passaggi chiave – ha effettuato la bellezza di 6 dribbling.

Ha pure effettuato un lavoro difensivo importante. Si è occupato di Brozovic con un’attenta marcatura a uomo, come si vede nella slide sopra. Gli errori del croato sono anche conseguenza dell’attenzione che Kulusevski ha avuto in fase di non possesso.