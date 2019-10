Inter Parma: l’importanza difensiva di Scozzarella

Scozzarella ha disputato una partita di grande attenzione difensiva in Inter Parma. Tanti palloni recuperati da parte sua

Il Parma contro l’Inter ha disputato una gara di grande attenzione difensiva, in cui la priorità era quella di proteggere il centro e i rifornimenti per le punte avversarie. Oltre al gran lavoro di Kulusevski in marcatura su Brozovic, va citata l’ottima prestazione di Scozzarella.

Il vertice basso ha avuto numeri importanti in fase di non possesso, con 5 intercetti e un tackle riuscito. Scozzarella è stato quindi determinante per la tenuta difensiva del Parma, squadra che si distingue per grande attenzione nella propria trequarti. E la classifica per ora sorride.