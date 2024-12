Inter Parma, la moviola è tutta da rivedere: «Vede due rigori che non ci sono...». L'analisi

Inter Parma, vittoria dei nerazzurri di Inzaghi la moviola è tutta da rivedere: «Vede due rigori che non ci sono…». L’analisi

Il rotondo risultato a favore dei i nerazzurri, ha evitato tutte polemica. Ma La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport in edicola oggi, che qualcosa da ridire sulla moviola del match tra Inter e Parma ci sarebbe, eccome. La Rosea analizza così l’operato del direttore di gara Abisso stamattina. Ecco il focus dei quotidiani sui rigori:

INTER PARMA GAZZETTA – «Il tocco punibile di Keita su Lautaro è fuori area, il Var corregge il rigore decretato da Abisso. Poco dopo la girata di Thuram è toccata con la mano da Delprato: il braccio (un po’ largo) è sotto la linea della spalla, da valutare se il movimento è congruo. Il Var non lo giudica come mancato fischio, ma il dubbio c’è. Altro rigore: non c’è contatto Hainaut-Lautaro, ma interviene il Var».

E ancora: «ABISSO (Arbitro) 5. Vede due rigori che non ci sono e non scorge quello dubbio. Tante sbavature. Sul gol di Barella sbaglia l’assistente Ciprian».

CORRIERE DELLO SPORT: Sottolinea diversi errori, a partire dall’avere interrotto ben quattro volte le azioni perché si trova sulla traiettoria del pallone. Per il resto, il quotidiano evidenzia come “rischia di inciampare su qualche episodio lungo la serata di San Siro“. Tra i vari errori, un’ammonizione a Dimarco che «sembra esagerata».