Inter, il piano mercato di Antonio Conte: i quattro nomi

Calciomercato Inter, tutti i nomi del mercato di Antonio Conte: ora bisogna lavorare per farli diventare realtà. I dettagli

Secondo la ricostruzione di Gazzetta.it, il mercato dell’Inter è stato deciso da tempo da Antonio Conte, il ds Ausilio e l’ad Marotta. Si tratta di 4-5 innesti. In attacco ci saranno due entrate: l’obiettivo primario sarà formare il tandem d’attacco Dzeko-Lukaku. Per il bosniaco rimane da perfezionare il prezzo del cartellino. Per l’attaccante belga del Manchester United, invece, la richiesta è di 80 milioni di euro ma che i nerazzurri vorranno trattare facendo leva sulla volontà del giocatore.

A centrocampo, si tratta con insistenza Barella. Distanza di 15 milioni tra Cagliari (ne chiede 50) e Inter (che offre massimo 35): si valuta l’inserimento di Dimarco. Sulla fascia destra si lavora per Lazaro dell’Hertha (richiesta di 20 milioni). Infine, si cerca un’alternativa per Brozovic.