Inter Zhang, la sua proposta non convince Oaktree: cosa succede ora?

Inter, la proprietà di Zhang vacilla? Oaktree non è convinta della proposta del gruppo Suning per la restituzione del prestito

La permanenza di Steven Zhang al controllo dell’Inter sembrava probabile fino a pochi giorni fa, ma ora la situazione è più incerta.

Secondo il Corriere dello Sport, Oaktree non è convinta della proposta del presidente nerazzurro. Nonostante il termine del prestito sia ancora a due mesi di distanza, l’operazione potrebbe concludersi rapidamente. Le argomentazioni di Suning finora non sono state sufficienti per convincere il fondo americano.

Inizialmente non interessato al controllo del club, Oaktree sembra ora prepararsi ad affrontare la situazione. Zhang jr ha offerto il saldo degli interessi fino alla scadenza, ma di fronte alle resistenze, ha proposto un aumento del tasso d’interesse fino al 20%, arrivando a impegnarsi per quasi 60 milioni all’anno. Questa sembra essere un’ultima mossa disperata per Zhang, che potrebbe essere decisiva per il futuro dell’Inter.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM