Inter, messaggio strappalacrime per Rafinha: «Forza Campione!» – FOTO

Il centrocampista del Barça Rafinha Alcantara salterà l’intera stagione a causa della rottura del legamento crociato. L’Inter gli dedica un post su Twitter

L’amore dell’Inter per Rafinha Alcantara non è mai stato un mistero. Il brasiliano, arrivato a Milano lo scorso gennaio, riuscì a trascinare la squadra al quarto posto in campionato e all’accesso alla Champions League. Prestazioni straordinarie e una tecnica che da molto tempo gli spettatori non potevano ammirare. Ma le alte richieste del Barcellona avevano costretto Ausilio a rinunciare al riscatto in estate, motivo per cui Rafinha era tornato a casa.

Una stagione vissuta spesso in panchina, prima della tragica notizia di stamane: rottura del legamento crociato e stagione finita. Una notizia terribile che non ha lasciato indifferente l’Inter, che appresa la notizia ha pubblicato questo messaggio su Twitter: «Qualsiasi sia l’esito dei tuoi controlli medici, Rafinha, ti aspettiamo presto in campo perché tu possa fare ciò che meglio sai fare: magie con il pallone. Forza campione!».