Inter, la reazione del club all'esclusione di Lautaro dal Best Men

La società meneghina ha reagito così alla decisione di non inserire Lautaro Martinez per il premio della FIFA

In casa Inter nelle ultime ore è stato argomento di tendenza l’esclusione di Lautaro Martinez dalla lista dei calciatori in lizza per il The Best Fifa Men’s Player 2024. La grande stagione dell’argentino non sembra aver convinto proprio tutti.

Eppure i numeri e i trofei del Toro parlano da soli con tanto di 7° posto al Pallone d’Oro, risultato che a dire il vero sta anche un po’ stretto a Lautaro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa è stata la reazione del club.

LAUTARO ESCLUSO – «Cosa dovrà mai fare Lautaro Martinez per stare tra i migliori, tra i “Best”, quelli che per la Fifa hanno dettato le regole del gioco dell’ultima stagione? Non è bastato dominare in due mondi, Italia e Sudamerica, per rientrare nell’élite della Federazione mondiale: è rimasto fuori da un gruppo allargato a undici che si giocherà il premio più ambito per il 2024 dopo il Pallone d’oro. Il capitano dell’Inter capocannoniere della Serie A arrivato con i nerazzurri su una stella (24 reti) e capocannoniere pure della Coppa America vinta con l’Argentina (5 centri), non è stato inserito nella lista ristretta Fifa con sommo risentimento della sua stessa squadra».

LE REAZIONI DELL’INTER – «Lo stesso Marotta aveva prima parlato con il capitano, assai deluso dalle notizie arrivate dalla Fifa: già il settimo posto al Pallone d’oro gli era stato strettino, e lo aveva fatto notare. Il Toro ha, comunque, apprezzato la cortina di protezione del club, ha evitato pericolose sfuriate social, ma ha sparso tatticamente dei “like” a qualche post che gridava allo scandalo Best. Adesso che è stata diffusa la lista, le votazioni saranno equamente ponderate tra tifosi, attuali capitani e allenatori di tutte le nazionali femminili/maschili e rappresentanti dei media. Il nome dell’argentino si legge almeno tra gli attaccanti candidati per il “Fifa Men’s 11”: è un premio di squadra, non quello individuale».